دیدار عاصم منیر و فرمانده ارتش لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، شاخه رسانه‌ای ارتش پاکستان با انتشار یک بیانیه رسمی، اعلام کرد که فرماندهان ارتش پاکستان و لبنان امروز -سه‌شنبه- در بحبوحه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، درباره وضعیت امنیتی منطقه‌ای و همکاری نظامی دوجانبه گفت‌وگو کردند.

در بیانیه‌ای اعلام شد: «ژنرال رودولف هیکل، فرمانده کل نیروهای مسلح لبنان، با فیلد مارشال سید عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش و رئیس نیروهای دفاعی پاکستان، در ستاد کل در راولپندی دیدار کرد».

بر اساس این بیانیه، در این دیدار، هر دو مقام در مورد مسائل مورد علاقه مشترک، فضای امنیتی منطقه‌ای در حال تحول، همکاری دفاعی و چشم‌اندازهای افزایش روابط نظامی دوجانبه تبادل نظر کردند.

در این بیانیه افزوده شد: «این گفت‌وگوها بر تقویت تعاملات حرفه‌ای، همکاری آموزشی و پیوندهای نهادی بین نیروهای مسلح دو کشور متمرکز بود».

ارتش لبنان پیش از این از اعلام کرده بود که هیکل به دعوت عاصم منیر به پاکستان سفر کرده است.

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