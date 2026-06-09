توافق رهبران چین و کره شمالی بر گسترش همکاریها
رئیسجمهور چین و رهبر کره شمالی توافق کردند که همکاری در زمینههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را گسترش دهند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری رسمی کره شمالی امروز -سهشنبه- اعلام کرد که «کیم جونگ اون»، رهبر این کشور و «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، در نشستی در پیونگ یانگ، توافق کردند که همکاری در زمینههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را گسترش دهند.
این خبرگزاری گزارش داد که شی، در اولین سفر خود پس از هفت سال به پیونگ یانگ، به کیم گفت که قصد پیشبرد روابط را دارد و طرفین در این دیدار موافقت کردند که از طریق دیدارهای مقامات عالیرتبه، برای برقراری ارتباط استراتژیک نزدیکتر تلاش کنند.
رهبر کره شمالی نیز به رئیس جمهور چین گفت که به طور کامل از اصل «چین واحد» حمایت خواهد کرد. پکن این اصل را به این معنی میداند که هر دو طرف تنگه تایوان، صرف نظر از تغییرات در اوضاع بینالمللی، متعلق به یک کشور هستند.