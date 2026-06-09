خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سقوط یک بالگرد نظامی آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز

سقوط یک بالگرد نظامی آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز
کد خبر : 1796273
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که یک بالگرد جنگی ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد‌.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که یک بالگرد جنگی ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد. 

روزنامه ‌نیویورک تایمز‌ به نقل از منابع خود اعلام کرد: «یک بالگرد جنگی متعلق به ارتش ایالات متحده، در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرده است و تمامی خدمه و سرنشینان آن به سلامت نجات یافته‌اند.»

این روزنامه در ادامه اشاره کرده هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست دلیل سقوط این بالگرد چه بوده است. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی