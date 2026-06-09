سقوط یک بالگرد نظامی آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که یک بالگرد جنگی ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد.

روزنامه ‌نیویورک تایمز‌ به نقل از منابع خود اعلام کرد: «یک بالگرد جنگی متعلق به ارتش ایالات متحده، در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرده است و تمامی خدمه و سرنشینان آن به سلامت نجات یافته‌اند.»

این روزنامه در ادامه اشاره کرده هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست دلیل سقوط این بالگرد چه بوده است.

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