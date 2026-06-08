اردوغان با دلسی رودریگز دیدار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، امروز -دوشنبه- طی مراسمی رسمی در استانبول از «دلسی رودریگز»، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، استقبال کرد.

پس از مراسم استقبال، اردوغان و رودریگز مذاکرات دوجانبه و در سطح هیئت‌های نمایندگی برگزار کردند.

«جودت ییلماز»، معاون رئیس جمهور، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه به همراه تعدادی دیگر از مقامات دولت ترکیه در این دیدار حضور داشتند.

رودریگز به دعوت اردوغان به ترکیه سفر کرده است.

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