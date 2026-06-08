مصر:
توافق سریع میان ایران و آمریکا برای مهار تنشهای منطقهای ضروری است
مصر اعلام کرد که توافق سریع میان ایران و آمریکا برای مهار تنشهای منطقهای ضروری است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مصر اعلام کرد که توافق سریع میان ایران و آمریکا برای مهار تنشهای منطقهای ضروری است.
وزارت خارجه مصر طی بیانیهای با تأکید بر ضرورت کاهش تنشهای فزاینده در منطقه، خواستار تسریع در روند دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا شد.
این بیانیه اعلام کرد که چنین توافقی میتواند زمینهساز بازگشت ثبات، امنیت و حلوفصل پروندههای پیچیده منطقهای باشد.
وزارت خارجه مصر بر ضرورت پایبندی همه طرفها به اصول حقوق بینالملل و مفاد منشور سازمان ملل متحد تأکید کرد و خواستار احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی دولتها، خودداری از توسل به زور و تکیه بر راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک شد.