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مصر:

توافق سریع میان ایران و آمریکا برای مهار تنش‌های منطقه‌ای ضروری است

توافق سریع میان ایران و آمریکا برای مهار تنش‌های منطقه‌ای ضروری است
کد خبر : 1796016
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مصر اعلام کرد که توافق سریع میان ایران و آمریکا برای مهار تنش‌های منطقه‌ای ضروری است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مصر اعلام کرد که توافق سریع میان ایران و آمریکا برای مهار تنش‌های منطقه‌ای ضروری است. 

وزارت خارجه مصر طی بیانیه‌ای  با تأکید بر ضرورت کاهش تنش‌های فزاینده در منطقه، خواستار تسریع در روند دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا شد.

این بیانیه اعلام کرد که چنین توافقی می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت ثبات، امنیت و حل‌وفصل پرونده‌های پیچیده منطقه‌ای باشد.

‌وزارت خارجه مصر بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به اصول حقوق بین‌الملل و مفاد منشور سازمان ملل متحد تأکید کرد و خواستار احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، خودداری از توسل به زور و تکیه بر راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک شد.

 

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