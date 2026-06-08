اعلام پیروزی پاشینیان در انتخابات سراسری ارمنستان

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «نیکول پاشینیان»، نخست وزیر ارمنستان،‌در انتخابات عمومی این کشور پیروزی خود را اعلام کرد.

این در حالی است که نتایج اولیه نشان می‌دهد که حزب حاکم او، «قرارداد مدنی»، با ۴۹.۸۱ درصد آرا در جایگاه اول قرار گرفته است.

طبق اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان، چهار حزب بالاتر از حد نصاب ۴ درصد آرا را کسب کرده‌اند و پس از انتخابات روز یکشنبه وارد پارلمان خواهند شد، از جمله برخی از احزابی که آشکارا طرفدار روسیه هستند.

پاشینیان و حزب حاکم «قرارداد مدنی» به دنبال یک هیئت قوی برای یک مسیر ژئوپلیتیکی جدید برای ارمنستان، از جمله فاصله گرفتن کشور از مسکو و تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا هستند.

طبق اعلام کمیسیون انتخابات، بلوک «ارمنستان قوی» با ۲۳.۲۹ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت. این بلوک توسط «سامول کاراپتیان»، میلیاردری که ثروت خود را در روسیه به دست آورده و به اتهام حمایت از سرنگونی دولت در بازداشت خانگی است، رهبری می‌شود. او این اتهام را به عنوان انگیزه سیاسی رد کرده است.

حزب «ارمنستان قوی» به دنبال توسعه روابط تجاری با روسیه است و پاشینیان را به تلاش برای شروع جنگ با کرملین متهم کرده است.

دو حزب دیگر، «حزب ارمنستان» و «حزب ارمنستان شکوفا»، نیز به ترتیب با ۹.۹۴ درصد و ۴ درصد آرا به پارلمان راه یافتند. طبق اعلام کمیسیون انتخابات، میزان مشارکت در این کشور که رأی دادن در آن اجباری است، ۹۷ درصد بوده است.

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