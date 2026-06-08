به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که رفع تحریم کردن از روسیه هم باید به نفع این قاره باشد.

‌ وی در این‌باره توضیح داد: «وقتی صحبت از کاهش تحریم‌ها و رفع توقیف دارایی‌ها (روسیه) می‌شود، باید شاهد رعایت‌شدن منافع امنیتی اصلی اروپا نیز باشیم».

‌این مقام ارشد اروپایی اظهار داشت که کشورهای اتحادیه اروپا پیش از این درمورد منافع و رویکردهای خود در صورت مذاکرات احتمالی برای حل بحران اوکراین بحث کرده‌اند.

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