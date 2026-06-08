خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با پایان شمارش آرا در ارمنستان، حزب پاشینیان اکثریت مطلق را از دست داد

با پایان شمارش آرا در ارمنستان، حزب پاشینیان اکثریت مطلق را از دست داد
کد خبر : 1795724
لینک کوتاه کپی شد.

حزب «قرارداد مدنی» به رهبری ‌نخست وزیر ارمنستان، نتوانست از حد نصاب ۵۰ درصد لازم برای تشکیل دولت به تنهایی عبور کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،  حزب «قرارداد مدنی» به رهبری «نیکول پاشینیان»، نخست وزیر ارمنستان، نتوانست از حد نصاب ۵۰ درصد لازم برای تشکیل دولت به تنهایی عبور کند.

طبق داده‌های کمیسیون مرکزی انتخابات، پس از شمارش آرای ۹۸ درصد از حوزه‌های رأی‌گیری، این حزب ۷۰۷,۸۵۸ رأی، معادل ۴۹.۸۲ درصد از کل آرای اخذ شده، را به دست آورد.

این نتیجه به طور قابل توجهی کمتر از شاخص‌های اولیه اعلام شده توسط پاشینیان در عصر یکشنبه است، زمانی که این درصد در حالی که تنها ۱۰ درصد از آرا شمارش شده بود، به ۵۴.۶۴ درصد رسیده بود، قبل از اینکه با پیشرفت روند شمارش آرا به کمتر از نصف کاهش یابد.

در جایگاه دوم، ائتلاف «ارمنستان قوی» به رهبری ساموئل کاراپتیان، تاجر، با ۲۳.۳۵ درصد قرار گرفت، در حالی که ائتلاف «ارمنستان» به رهبری رابرت کوچاریان، رئیس جمهور سابق، با سهم ۹.۹۴ درصد در جایگاه سوم قرار گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی