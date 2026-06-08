با پایان شمارش آرا در ارمنستان، حزب پاشینیان اکثریت مطلق را از دست داد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حزب «قرارداد مدنی» به رهبری «نیکول پاشینیان»، نخست وزیر ارمنستان، نتوانست از حد نصاب ۵۰ درصد لازم برای تشکیل دولت به تنهایی عبور کند.

طبق داده‌های کمیسیون مرکزی انتخابات، پس از شمارش آرای ۹۸ درصد از حوزه‌های رأی‌گیری، این حزب ۷۰۷,۸۵۸ رأی، معادل ۴۹.۸۲ درصد از کل آرای اخذ شده، را به دست آورد.

این نتیجه به طور قابل توجهی کمتر از شاخص‌های اولیه اعلام شده توسط پاشینیان در عصر یکشنبه است، زمانی که این درصد در حالی که تنها ۱۰ درصد از آرا شمارش شده بود، به ۵۴.۶۴ درصد رسیده بود، قبل از اینکه با پیشرفت روند شمارش آرا به کمتر از نصف کاهش یابد.

در جایگاه دوم، ائتلاف «ارمنستان قوی» به رهبری ساموئل کاراپتیان، تاجر، با ۲۳.۳۵ درصد قرار گرفت، در حالی که ائتلاف «ارمنستان» به رهبری رابرت کوچاریان، رئیس جمهور سابق، با سهم ۹.۹۴ درصد در جایگاه سوم قرار گرفت.

انتهای پیام/