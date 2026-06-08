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کانادا

ایران و اسرائیل حداکثر خویشتنداری را از خود نشان دهند

ایران و اسرائیل حداکثر خویشتنداری را از خود نشان دهند
کد خبر : 1795714
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کانادا نسبت به موج جدید درگیری‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه کانادا با ابراز نگرانی از موج جدید درگیری میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این امر مذاکرات جاری و «چشم‌انداز صلح» را به خطر می‌اندازد.

امور بین‌الملل کانادا در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، اعلام کرد: «ما از هر دو طرف می‌خواهیم که حداکثر خویشتنداری را نشان دهند، تنش‌ها را کاهش دهند و از غیرنظامیان محافظت کنند».

در این بیانیه افزوده شد:‌ «آتش‌بس باید رعایت شود. یک راه‌حل دیپلماتیک پایدار برای حل این بحران و پیشبرد صلح پایدار، ثبات منطقه‌ای و امنیت اقتصادی جهانی ضروری است».

 

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