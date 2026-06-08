ایران و اسرائیل حداکثر خویشتنداری را از خود نشان دهند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه کانادا با ابراز نگرانی از موج جدید درگیری میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این امر مذاکرات جاری و «چشم‌انداز صلح» را به خطر می‌اندازد.

امور بین‌الملل کانادا در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، اعلام کرد: «ما از هر دو طرف می‌خواهیم که حداکثر خویشتنداری را نشان دهند، تنش‌ها را کاهش دهند و از غیرنظامیان محافظت کنند».

در این بیانیه افزوده شد:‌ «آتش‌بس باید رعایت شود. یک راه‌حل دیپلماتیک پایدار برای حل این بحران و پیشبرد صلح پایدار، ثبات منطقه‌ای و امنیت اقتصادی جهانی ضروری است».

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