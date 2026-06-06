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بازداشت ۳۶۱ تروریست در ۳۹ استان ترکیه

بازداشت ۳۶۱ تروریست در ۳۹ استان ترکیه
کد خبر : 1794997
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وزارت کشور ترکیه طی عملیاتی گسترده طی ۲۰ روز گذشته، ۳۶۱ تروریست را در ۳۹ استان بازداشت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت کشور ترکیه از انجام عملیات امنیتی گسترده علیه داعش در ۳۹ استان خبر داد که منجر به بازداشت ۳۶۱ نفر شد.

این عملیات طی ۲۰ روز گذشته و با هماهنگی مشترک میان نیروهای مبارزه با تروریسم در ادارات پلیس و اداره کل اطلاعات امنیتی و اداره مبارزه با تروریسم و سازمان اطلاعات ملی و دادستانی کل انجام شد.

در بیانیه وزارت کشور ترکیه آمده است که شماری از افراد مظنون پس از ثابت شدن مشارکتشان در گروه تروریستی داعش بازداشت شدند.

این وزارتخانه اشاره کرد شماری از افراد نیز حمایت مالی از داعش کرده بودند که آنها نیز طی ۲۰ روز گذشته بازداشت شدند.

 

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