به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع خبر دادند که تانک‌ها و پهپادهای ارتش اشغالگر صهیونیستی در مجاورت بیمارستان «الدوره» در غزه آتش گشودند.

به گفته منابع محلی، این بیمارستان در منطقه‌ای قرار دارد که توسط ارتش رژیم صهیونیستی به عنوان «منطقه زرد» تعیین شده است.

این نامگذاری معمولا نشان دهنده مناطقی است که ممکن است عملیات نظامی در آنها انجام شود یا رفت و آمد در آنها محدود شده است.

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