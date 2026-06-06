خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تیراندازی صهیونیست‌ها در نزدیکی بیمارستانی در غزه

تیراندازی صهیونیست‌ها در نزدیکی بیمارستانی در غزه
کد خبر : 1794958
لینک کوتاه کپی شد.

منابع از تیراندازی ارتش اشغالگر در نزدیکی بیمارستانی در نوار غزه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع خبر دادند که تانک‌ها و پهپادهای ارتش اشغالگر صهیونیستی در مجاورت بیمارستان «الدوره» در  غزه آتش گشودند.

به گفته منابع محلی، این بیمارستان در منطقه‌ای قرار دارد که توسط ارتش رژیم صهیونیستی  به عنوان «منطقه زرد» تعیین شده است.

این نامگذاری معمولا نشان دهنده مناطقی است که ممکن است عملیات نظامی در آنها انجام شود یا رفت و آمد در آنها محدود شده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی