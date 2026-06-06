تیراندازی صهیونیستها در نزدیکی بیمارستانی در غزه
کد خبر : 1794958
منابع از تیراندازی ارتش اشغالگر در نزدیکی بیمارستانی در نوار غزه خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع خبر دادند که تانکها و پهپادهای ارتش اشغالگر صهیونیستی در مجاورت بیمارستان «الدوره» در غزه آتش گشودند.
به گفته منابع محلی، این بیمارستان در منطقهای قرار دارد که توسط ارتش رژیم صهیونیستی به عنوان «منطقه زرد» تعیین شده است.
این نامگذاری معمولا نشان دهنده مناطقی است که ممکن است عملیات نظامی در آنها انجام شود یا رفت و آمد در آنها محدود شده است.