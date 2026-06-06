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الحدث مدعی شد:

ایران خواستار مذاکرات ۳ ماهه پیرامون پرونده هسته‌ای شده است

ایران خواستار مذاکرات ۳ ماهه پیرامون پرونده هسته‌ای شده است
کد خبر : 1794923
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الحدث به نقل از منابع مدعی شد که ایران خواستار مذاکرات به مدت سه ماه پیرامون پرونده هسته‌ای شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الحدث، برخی منابع از پیشرفت در موضوع دارایی‌های بلوکه شده و تداوم اختلاف پیرامون میزان و زمان آزادسازی آن خبر دادند.

این منابع همچنین از تداوم اختلاف پیرامون میزان و زمان آزادسازی آن خبر دادند.

یه گزارش الحدث همچنین برخی منابع به العربی گزارش دادند که «محسن نقوی»، وزیر کشور پاکستان، در ایران سازوکار دستیابی به یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران را بررسی خواهد کرد.

بر اساس ادعای این منابع «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، نقش تبادل پیام‌ها میان واشنگتن و تهران را برعهده دارند.

منابع الحدث ادعا کردند که ایران خواستار مذاکرات پیرامون جزئیات پرونده هسته‌ای به مدت ۳ ماه است.

این منابع مدعی شدند که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده به میانجیگران ابلاغ کرد که مذاکرات نباید بیش از ۶۰ طول بکشد و ایران باید سریعا پاسخ خود را ارائه دهد.

 

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