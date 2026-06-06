به گزارش ایلنا به نقل از الحدث، برخی منابع از پیشرفت در موضوع دارایی‌های بلوکه شده و تداوم اختلاف پیرامون میزان و زمان آزادسازی آن خبر دادند.

این منابع همچنین از تداوم اختلاف پیرامون میزان و زمان آزادسازی آن خبر دادند.

یه گزارش الحدث همچنین برخی منابع به العربی گزارش دادند که «محسن نقوی»، وزیر کشور پاکستان، در ایران سازوکار دستیابی به یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران را بررسی خواهد کرد.

بر اساس ادعای این منابع «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، نقش تبادل پیام‌ها میان واشنگتن و تهران را برعهده دارند.

منابع الحدث ادعا کردند که ایران خواستار مذاکرات پیرامون جزئیات پرونده هسته‌ای به مدت ۳ ماه است.

این منابع مدعی شدند که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده به میانجیگران ابلاغ کرد که مذاکرات نباید بیش از ۶۰ طول بکشد و ایران باید سریعا پاسخ خود را ارائه دهد.

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