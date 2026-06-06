خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منابع آگاه گزارش دادند:‌

وزیر کشور پاکستان بار دیگر به تهران می‌رود

وزیر کشور پاکستان بار دیگر به تهران می‌رود
کد خبر : 1794900
لینک کوتاه کپی شد.

منابع آگاه از سفر وزیر کشور پاکستان به ایران خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع آگاه از سفر وزیر کشور پاکستان به ایران خبر دادند. 

یک منبع پاکستانی به الجزیره گفت: «وزیر کشور پاکستان امروز به ایران سفر می‌کند.»

وی گفت: «وزیر کشور پاکستان حامل پیامی از اسلام‌آباد برای رهبر ایران خواهد بود.»

این در حالی است که العربیه نیز به نقل از منابع آگاه مدعی شد که وزیر کشور پاکستان در سفر به تهران راه‌های دستیابی به یک یادداشت تفاهم را بررسی خواهد کرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی