منابع آگاه گزارش دادند:
وزیر کشور پاکستان بار دیگر به تهران میرود
منابع آگاه از سفر وزیر کشور پاکستان به ایران خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع آگاه از سفر وزیر کشور پاکستان به ایران خبر دادند.
یک منبع پاکستانی به الجزیره گفت: «وزیر کشور پاکستان امروز به ایران سفر میکند.»
وی گفت: «وزیر کشور پاکستان حامل پیامی از اسلامآباد برای رهبر ایران خواهد بود.»
این در حالی است که العربیه نیز به نقل از منابع آگاه مدعی شد که وزیر کشور پاکستان در سفر به تهران راههای دستیابی به یک یادداشت تفاهم را بررسی خواهد کرد.