حمله اسرائیل به ارتش، نقض آشکار حاکمیت لبنان است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جوزف عون»، رئیس جمهور، حمله رژیم صهیونیستی به یک خودروی ارتش لبنان که منجر به شهادت دو افسر و یک سرباز شد را محکوم کرد.

دفتر او در بیانیه‌ای که در که در پلتفرم ایکس منتشر شد، اعلام کرد که این حمله را نقض آشکار حاکمیت لبنان و قوانین و هنجارهای بین‌المللی است.

وی افزود: «این حمله در زمانی رخ می‌دهد که تشدید مداوم تنش‌ها، ثبات و امنیت در جنوب (لبنان) را علی‌رغم تلاش‌هایی که لبنان در مذاکرات واشنگتن انجام می‌دهد، تهدید می‌کند».

عون از جامعه بین‌المللی خواست تا مسئولیت خود را بر عهده گرفته و به این حملات مکرر پایان دهند.

انتهای پیام/