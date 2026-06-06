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روسیه از تصرف شهرک «شوچنکو» در خارکیف خبر داد

روسیه از تصرف شهرک «شوچنکو» در خارکیف خبر داد
کد خبر : 1794878
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وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل کامل شهرک «شِوچنکو» در استان خارکیف را در جریان عملیات نظامی سنگین به دست گرفته‌اند؛ اقدامی که به گفته مسکو در چارچوب پیشروی در جبهه شمال‌شرق اوکراین و ایجاد مناطق حائل در مرزهای روسیه انجام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور موفق شده‌اند کنترل کامل شهرک شوچنکو در استان خارکیف اوکراین را در اختیار بگیرند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است این عملیات پس از درگیری‌های شدید انجام شده و نیروهای روسی در جریان آن، مواضع اوکراینی را هدف قرار داده و منطقه را تحت کنترل خود درآورده‌اند.

همچنین وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور در جریان این عملیات به عمق خطوط دفاعی اوکراین نفوذ کرده و واحدهایی از ارتش اوکراین، از جمله تیپ‌های تهاجمی و هوابرد را عقب رانده‌اند.

بر اساس این گزارش، در این درگیری‌ها خسارات سنگینی به نیروهای اوکراینی وارد شده و شماری از تجهیزات نظامی نیز منهدم شده است.

این تحول در حالی رخ می‌دهد که استان خارکیف در هفته‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی درگیری میان دو طرف تبدیل شده و شاهد نبردهای سنگین و رفت‌وبرگشتی بوده است.

به گفته منابع روسی، عملیات در این منطقه در چارچوب راهبرد ایجاد «منطقه حائل» در نزدیکی مرزهای روسیه و نیز تضعیف خطوط دفاعی اوکراین در جبهه شرقی دنبال می‌شود.

در مقابل، اوکراین نیز تاکنون واکنشی رسمی و مستقل به این ادعاها منتشر نکرده است.

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