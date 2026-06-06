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گزارش‌ها از آسیب شدید پایگاه العدید در پی حملات تلافی‌جویانه ایران

گزارش‌ها از آسیب شدید پایگاه العدید در پی حملات تلافی‌جویانه ایران
کد خبر : 1794724
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رسانه‌‌ها گزارش دادند که پایگاه هوایی نیروهای تروریستی سنتکام در قطر در جریان ماجراجویی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران به شدت توسط حملات موشکی ایران آسیب دید.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  «مجله نیروهای هوا و فضا» گزارش داد که در جریان هفته‌های اول حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، حمله موشکی ایران مرکز فرماندهی ایالات متحده را که بیش از دو دهه عملیات آمریکا در خاورمیانه را اداره می‌کرد، غیرفعال کرد.

این مجله با استناد به یک مقام ارشد آمریکایی و سایر منابع آگاه، اعلام کرد که مرکز عملیات هوایی ترکیبی در پایگاه هوایی العدید در قطر به شدت آسیب دیده است. این مرکز در طول هفته‌های اولیه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران مورد اصابت مستقیم موشک‌های متعدد ایرانی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش این مرکز فرماندهی در طول بمباران ایران مورد استفاده قرار نگرفت و هیچ تلفاتی گزارش نشد. پرسنل آن نیز از قبل به پایگاه نیروی هوایی شاو در کارولینای جنوبی منتقل شده بودند.

این مرکز فرماندهی به طور فعال توسط پنتاگون در طول عملیات نظامی خود در افغانستان، عراق، سوریه و یمن مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، یک خط مستقیم برای رفع درگیری، آن را به پایگاه هوایی حمیمیم روسیه در سوریه متصل می‌کرد. 

به گزارش مجله نیروهای هوایی و فضایی، نزدیکی به ایران و آسیب‌پذیری کلی این تاسیسات، سوالاتی را در مورد لزوم بازسازی آن مطرح کرده است. تاکنون، این واقعیت که ایران این تاسیسات را غیرقابل استفاده کرد، گزارش نشده است.

 

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