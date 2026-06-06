احتمال سفر ترامپ به چین برای شرکت در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ادواردو پدروسا»، مدیر اجرایی دبیرخانه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک)، در حاشیه مجمع اقتصادی بین‌المللی سن پترزبورگ به خبرگزاری تاس گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، ممکن است در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) شرکت کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره حضور ترامپ در این اجلاس گفت: «به نظر می‌رسد. شما هرگز نمی‌دانید. زمان بسیار شلوغی است. همه رهبران برنامه‌های بسیار شلوغی دارند، اما من فکر می‌کنم که رئیس جمهور ترامپ به طور مداوم به اپک علاقه نشان می‌دهد».

این مقام افزود: «خواهیم دید که آیا او می‌آید یا خیر، اما نمایندگان بسیار سطح بالایی از ایالات متحده در اپک حضور داشته‌اند».

انتهای پیام/