۵ کشته در پی حملات روسیه به خرسون

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرماندار منطقه خرسون اوکراین اعلام کرد که حملات روسیه در سه حادثه جداگانه در روزگذشته -جمعه- منجر به کشته شدن ۵ نفر در این منطقه شده است.

«اولکساندر پروکودین»، فرماندار منطقه در تلگرام نوشت که حمله‌ای به منطقه‌ای از شهر اصلی این منطقه منجر به کشته شدن سه نفر شد که اجساد آنها در خانه‌های آسیب‌دیده پیدا شد.

پروکودین افزود که حمله‌ای به یک پمپ بنزین در شمال این شهر منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن هفت نفر شد و همچنین حمله پهپادی شامگاهی نیز منجر به کشته شدن یک مرد در روستایی در شمال خرسون شد».

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