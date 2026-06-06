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آمریکا فروش سامانه‌های ضدپهپادی به کویت را تأیید کرد

آمریکا فروش سامانه‌های ضدپهپادی به کویت را تأیید کرد
کد خبر : 1794679
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وزارت خارجه آمریکا از موافقت با فروش سامانه‌های مقابله با پهپادها به کویت به ارزش نزدیک به ۲ میلیارد دلار خبر داد؛ اقدامی که در سایه افزایش تنش‌های امنیتی در منطقه و گزارش‌هایی از حملات پهپادی اخیر به این کشور انجام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد با فروش سامانه‌های مقابله با پهپادها به کویت به ارزش حدود ۲ میلیارد دلار موافقت شده است.

بر اساس این تصمیم، این قرارداد شامل انواع سامانه‌های ضدپهپادی به همراه تجهیزات شناسایی، مراقبت و رصد است.

در این میان، شرکت دفاعی آمریکایی «اندوریل» که توسط یکی از حامیان دونالد ترامپ تأسیس شده، به‌عنوان بهره‌بردار اصلی این قرارداد ۱.۹۸ میلیارد دلاری معرفی شده است.

در همین حال، گزارش‌ها از افزایش تنش‌ها در کویت حکایت دارد و گفته می‌شود این کشور طی روزهای اخیر هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است؛ حملاتی که برخی منابع آن را به ایران نسبت می‌دهند. همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است در واکنش به حمله آمریکا به جزایر قشم و سیریک، یک پایگاه هوایی محل استقرار نیروهای آمریکایی در کویت را هدف قرار داده است.

 

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