ادعای ترامپ درباره توان موشکی ایران

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگویی با شبکه «ان‌بی‌سی» مدعی شد ایران همچنان حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد از توان موشکی خود را در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه رهبران ایران «چاره‌ای جز رسیدن به توافق ندارند»، مدعی شد: «رهبران ایران قدرتمند هستند، اما مجبور خواهند شد اقداماتی را انجام دهند که هرگز تصورش را نمی‌کردند، هرچند این روند زمان‌بر خواهد بود.»

ترامپ در ادامه با طرح ادعاهایی درباره وضعیت نظامی ایران گفت: «ارتش ایران به‌طور کامل تضعیف شده و آنچه باقی مانده تنها تعداد محدودی موشک و پهپاد است.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد واشنگتن از جزئیات مربوط به توان موشکی و پهپادی ایران، از جمله تعداد و محل استقرار آن‌ها و همچنین موقعیت کارخانه‌های تولید این تجهیزات، اطلاع دقیق دارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقامات ایرانی همواره چنین ادعاهایی را رد کرده و تأکید کرده‌اند توان دفاعی کشور مستقل و بازدارنده است.

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