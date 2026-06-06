به گزارش ایلنا، وب‌سایت «اکسیوس» گزارش داد دو فرستاده ویژه آمریکا، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، در جریان سفر به ایالت تنسی با گروهی از کارشناسان حوزه فناوری هسته‌ای در آزمایشگاه ملی اوک‌ریج دیدار کرده‌اند؛ نشستی که به گفته منابع آگاه، در چارچوب آماده‌سازی برای مذاکرات احتمالی با ایران انجام شده است.

بر اساس این گزارش، این دیدار روز پنج‌شنبه در مجموعه امنیت ملی Y-12 و آزمایشگاه اوک‌ریج برگزار شده؛ جایی که شماری از متخصصان برجسته آمریکایی در حوزه غنی‌سازی اورانیوم و فناوری سانتریفیوژ مستقر هستند و در پروژه‌های حساس هسته‌ای نقش داشته‌اند.

اکسیوس به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده دولت آمریکا در حال بررسی چارچوب یک «یادداشت تفاهم» با ایران است؛ توافقی موقت که هدف آن مدیریت تنش‌ها و فراهم کردن زمینه برای مذاکرات گسترده‌تر هسته‌ای عنوان شده است. در همین راستا، واشنگتن از هم‌اکنون گروهی حدود ۱۰۰ نفره از کارشناسان فنی را برای پشتیبانی از روند احتمالی مذاکرات آماده کرده است.

یک مقام آمریکایی در گفت‌وگو با اکسیوس تأکید کرده است که این نشست به معنای نهایی شدن توافق نیست، اما نشان می‌دهد مذاکرات در مرحله‌ای جدی قرار گرفته و طرف آمریکایی در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی لازم برای هر سناریوی احتمالی است.

این گزارش همچنین می‌افزاید بخشی از این کارشناسان پیش‌تر نیز در روندهای مرتبط با گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان آمریکا و ایران در عمان حضور داشته‌اند.

به نوشته اکسیوس، در پیش‌نویس اولیه یک توافق ۶۰ روزه، موضوعاتی مانند تمدید آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز، تسهیل فروش نفت ایران و آغاز مذاکرات درباره سطح غنی‌سازی اورانیوم و ذخایر مواد هسته‌ای مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تغییراتی در متن پیشنهادی اعمال کرده و ایران نیز اعلام کرده اصلاحات مورد نظر خود را ارائه خواهد کرد. اختلافاتی جزئی، از جمله درباره مدت زمان کاهش سطح غنی‌سازی (۶۰ یا ۹۰ روز) و نحوه آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران همچنان میان دو طرف باقی مانده است.

با این حال، منابع مطلع به اکسیوس گفته‌اند سطح اختلافات نسبت به مراحل اولیه مذاکرات کاهش یافته و دو طرف در حال نزدیک شدن به چارچوب نهایی هستند؛ هرچند هنوز تصمیم قطعی درباره دستیابی به توافق گرفته نشده است.

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