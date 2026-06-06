هشدار بحرانی پنتاگون درباره فعالیتهای جاسوسی اسرائیل
منابع آمریکایی اعلام کردند پنتاگون سطح تهدید ناشی از فعالیتهای جاسوسی منتسب به اسرائیل علیه ایالات متحده را به بالاترین درجه و در حد «بحرانی» ارتقا داده است؛ موضوعی که با واکنشها و تکذیبهایی از سوی تلآویو و واشنگتن همراه شده است.
به گزارش ایلنا، شبکه آمریکایی «انبیسی» در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرد وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در یک ارزیابی داخلی، سطح تهدید ناشی از جاسوسی منتسب به اسرائیل علیه ایالات متحده را به بالاترین سطح ممکن افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، یک پیام داخلی صادرشده از سوی نهاد اطلاعاتی پنتاگون، این تهدید را در سطح «بحرانی» طبقهبندی کرده و نسبت به احتمال رصد مقامات ارشد آمریکایی از سوی اسرائیل ابراز نگرانی کرده است؛ موضوعی که به گفته این منابع، میتواند شامل حوزه تصمیمسازیهای حساس در خصوص خاورمیانه نیز باشد.
در ادامه این گزارش آمده است که برخی مسئولان آمریکایی نسبت به افزایش فعالیتهای اطلاعاتی اسرائیل در ماههای اخیر ابراز نگرانی کرده و معتقدند این اقدامات فراتر از سطح معمول و متعارف در حوزه جاسوسی بوده است.
با این حال، مقامات آمریکایی تأکید کردهاند که این موضوع تاکنون تأثیری بر همکاریهای اطلاعاتی و امنیتی میان واشنگتن و تلآویو نداشته است.
در مقابل، سخنگوی سفارت اسرائیل در واشنگتن این ادعاها را رد کرده و گفته است: «اتهامات مربوط به جاسوسی اسرائیل از ایالات متحده کاملاً نادرست است.»
همچنین یک مقام کاخ سفید نیز در واکنش به این گزارش اعلام کرده است که «ادعاهای مطرحشده درباره جاسوسی اسرائیل از آمریکا بیاساس است».
با این وجود، انبیسی به نقل از برخی مسئولان فعلی و سابق آمریکایی گزارش داده است که فعالیتهای اخیر اسرائیل در حوزه اطلاعاتی، از سطح معمول فراتر رفته است؛ هرچند این موضوع تغییری در سطح همکاریهای اطلاعاتی دو کشور ایجاد نکرده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که آمریکا در سفرهای مقامات خود به اسرائیل، تدابیر امنیتی و احتیاطی بیشتری را در نظر گرفته است.