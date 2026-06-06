ترامپ: پرونده ایران بهزودی تعیین تکلیف میشود
رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که روند رسیدگی به پرونده ایران به مراحل پایانی رسیده و واشنگتن بهزودی درباره این موضوع به نتیجه خواهد رسید. وی در عین حال از وجود دو سناریوی «توافق» یا «مسیری دشوارتر» برای آینده این پرونده سخن گفت.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، بامداد امروز- شنبه- در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاستجمهوری آمریکا، با اشاره به تحولات مرتبط با ایران، مدعی شد که دولت آمریکا در آستانه نهایی کردن این پرونده قرار دارد و تصمیمگیری درباره آن با سرعت زیادی انجام خواهد شد.
وی اظهار داشت: «به نقطهای رسیدهایم که خیلی زود تکلیف این موضوع مشخص میشود» و افزود که واشنگتن «به یک شکل یا شکل دیگر» تا حد زیادی پرونده ایران را پیش برده است.
رئیسجمهور آمریکا همچنین با تکرار ادعاهای خود درباره فشارهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد محاصره دریایی علیه ایران در سطحی بیسابقه اجرا شده است.
ترامپ در ادامه نیز ادعای دیگری را مطرح کرد و گفت ایران در حال حاضر عملاً نیروی دریایی در اختیار ندارد، زیرا طی چهار روز گذشته ۱۵۹ شناور ایرانی غرق شدهاند. این ادعا نیز تاکنون با هیچ گزارش رسمی یا مستقل بینالمللی تأیید نشده است.
او تأکید کرد که واشنگتن در روزهای آینده مسیر نهایی خود در قبال ایران را مشخص خواهد کرد؛ مسیری که به گفته وی میتواند به یک توافق مکتوب منتهی شود یا از راهی «سختتر» دنبال شود.