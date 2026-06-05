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گروسی: بازگشت به بازرسی از سایت‌های هسته‌ای ایران، شرطی غیرقابل چشم‌پوشی پیش از هر توافقی است

گروسی: بازگشت به بازرسی از سایت‌های هسته‌ای ایران، شرطی غیرقابل چشم‌پوشی پیش از هر توافقی است
کد خبر : 1794558
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مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که بازگشت به بازرسی از سایت‌های هسته ای ایران، شرطی غیرقابل چشم‌پوشی پیش از هر توافقی است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که بازگشت به بازرسی از سایت‌های هسته ای ایران، شرطی غیرقابل چشم‌پوشی پیش از هر توافقی است.

 «رافائل گروسی»، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفت‌وگو با الجزیره گفت: «بیش از ۸ ماه است که نتوانسته ایم موجودی اعلام شده ‌ایران از اورانیوم را راستی‌آزمایی کنیم.»

وی گفت: «فرض ما بر این است که مواد هسته ای ایران هنوز در همان مکا‌ن‌هایی هستند که در زمان آغاز حملات بودند و تهران نیز این موضوع را تأیید کرده است.»

 

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