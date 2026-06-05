ادعای العربیه درباره انتقال بخشی از ذخایر اورانیوم ایران به یک کشور ثالث

به گزارش ایلنا، شبکه خبری العربیه‌ امروز -جمعه- به نقل از منابعی آگاه‌ ادعا کرد تهران موافقتش با انتقال بخشی از ذخایر اورانیوم خود به یک کشور ثالث را به اسلام‌آباد اعلام کرده است.

به ادعای این گزارش، اصلی‌ترین اختلاف باقی‌مانده در مذاکرات میان تهران و واشنگتن به موضوع آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران مربوط می‌شود و نحوه و سازوکار آزادسازی این اموال همچنان یکی از شکاف‌های مهم میان طرفین به شمار می‌رود.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر گزارش‌های ضد و نقیضی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران منتشر شده است.

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