به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه‌ها از انفجار یک پهپاد دریایی ‌مرتبط با جنگ اوکراین‌ در بندر رومانی خبر دادند.

به گزارش رسانه‌های محلی، یک پهپاد دریایی مرتبط با جنگ اوکراین صبح امروز -جمعه- در بندر کنستانتا، از مهم‌ترین شهرهای بندری رومانی منفجر شد.

وزارت دفاع ملی رومانی در بیانیه‌ای اعلام کرد این پهپاد حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح منفجر شده و «احتمالاً از نوع پهپادهایی بوده که در جنگ اوکراین مورد استفاده قرار می‌گیرند.»

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