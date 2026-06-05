فعالیت در بندر «الفحل» عمان به حال عادی بازگشت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری عمان امروز -جمعه- اعلام کرد فعالیت در بندر الفحل ویژه صدور نفت خام، به شکل عادی در جریان است.

پیش از این نیز خبرگزاری بلومبرگ به نقل از فعالان بازار نفت اعلام کرده بود عملیات بارگیری نفت خام در بندر الفحل نزدیک مسقط پس از انفجاری که موجب توقف بخشی از عملیات بارگیری شد، امروز جمعه از سر گرفته شد.

شب گذشته انفجاری در پایانه صادرات نفت بندر الفحل نزدیک در ساحل دریای عمان روی داد و گزارش‌هایی درباره اصابت پهپاد به این پایانه در رسانه‌ها منتشر شد.

انتهای پیام/