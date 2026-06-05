به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بر اساس یک گزارش محرمانه که در اختیار کشورهای عضو سازمان ملل قرار گرفته و توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس مشاهده شده است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زمان حملات ایالات متحده و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵، قادر به بازرسی از این تأسیسات نبوده است.

در این گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که «نمی‌تواند هیچ اطلاعاتی در مورد اندازه، ترکیب یا محل فعلی ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران یا اینکه آیا ایران تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را به حالت تعلیق درآورده است یا خیر، ارائه دهد».

این سازمان همچنین هشدار داد که «قادر به انجام مسئولیت‌های پادمانی خود» در ایران تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست.

به گزارش آسوشیتدپرس، تنها تأسیسات ایرانی که از زمان گزارش قبلی در ماه فوریه مورد بازرسی قرار گرفته، نیروگاه هسته‌ای بوشهر بوده است که در تاریخ ۱ تا ۳ ژوئن مورد بازدید قرار گرفته است.

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