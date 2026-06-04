واشنگتن: ترامپ «توافق بد» با ایران را نخواهد پذیرفت و ما کارتهای قدرت در اختیار دایم
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که دونالد ترامپ هرگونه توافق «بد» با ایران را نمیپذیرد و از کارتهای قدرت خود برای فشار بر تهران استفاده خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که رئیسجمهور دونالد ترامپ هیچ توافق ضعیف یا ناعادلانهای با ایران را نخواهد پذیرفت و «کارتهای قدرت زیادی» برای اعمال فشار بر تهران در اختیار دارد.
وی مدعی شد که واشنگتن شبکههای درآمدی ایران را که تلاش میکنند تحریمها را دور بزنند، هدف قرار داده است و این تحریمها هر روز صدها میلیون دلار از منابع مالی ایران را مسدود میکند.
طبق این گزارش، تماسها میان دو کشور از طریق واسطهها ادامه دارد و تبادل پیام بین طرفین در جریان است، اما اختلافات موجود همچنان مانع دستیابی به توافق نهایی شده است.
روزنامه «والاستریت ژورنال» نیز گزارش داد که ترامپ به صورت محرمانه به دستیاران خود هشدار داده در صورت هرگونه حمله ایران که منجر به کشته شدن سربازان آمریکایی شود، ممکن است آتشبس شکننده را کنار گذاشته و جنگ تمامعیار علیه تهران را از سر بگیرد.
با این حال، مسئولان آمریکایی تأکید کردهاند که آتشبس فعلی هنوز برقرار است، اگرچه تنشها و حملات پراکنده ادامه دارد و فشارها بر ترامپ افزایش یافته است. تحلیلگران هشدار میدهند که درگیریهای محدود میتواند به سرعت به بحران گستردهتری تبدیل شود.