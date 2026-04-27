نعیم قاسم:
از سلاح یا حق دفاع از خود دست نخواهیم کشید
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، دبیرکل حزبالله لبنان تأکید کرد که دشمن به بنبست رسیده و مقاومت پایدار و قوی است.
«نعیم قاسم» دبیرکل حزبالله لبنان گفت: «دشمن به بن بست رسیده است و مقاومت پایدار و قوی است و نمی توان آن را شکست داد.»
شیخ نعیم قاسم با هرگونه مذاکرات مستقیم به طور قاطع مخالفت کرد و افزود: «مقامات باید بدانند عملکرد آنها به نفع لبنان یا خودشان نیست.»
شیخ قاسم گفت: «حکومت فعلی نمیتواند در حالی که درباره حقوق لبنان کوتاهی میکند و از سرزمین آن دست میکشد، ادامه یابد. دولت باید به مردم خود بازگردد و به یک حکومت واقعی مردمی تبدیل شود. این مسئولیت حکومت فعلی است که مذاکرات مستقیم با دشمن اسرائیلی را متوقف کند و به مذاکرات غیرمستقیم بازگردد. سلاح مقاومت برای دفع تجاوز و دفاع از موجودیت ماست و ما از سلاح یا حق دفاع از خود دست نخواهیم کشید.»
دبیرکل حزبالله اظهار کرد: «هیچکس جز خود لبنان درباره شروط خود برای دستیابی به راهحل مذاکره نخواهد کرد. آیا دولت تصمیم گرفته است که با دشمن اسرائیلی علیه مردم خودش همکاری کند؟ مذاکرات مستقیم و نتایج آن هیچ اهمیتی برای ما ندارند. ما در کنار جنبش امل، گروههای ملی و شخصیتهایی از همه جوامع و فرقهها متحد خواهیم ماند و به خون شهدا خیانت نخواهیم کرد.»