روزنامه حریت: تیراندازی در واشنگتن ممکن است «پیام سیاسی» باشد

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،روزنامه «حریت» ترکیه نوشت که حادثه تیراندازی در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در واشنگتن، با توجه به تحولات داخلی و خارجی این کشور، می‌تواند «پیامی سیاسی» تفسیر شود.

این روزنامه افزود‌که این گونه حوادث به طور تصادفی رخ نمی‌دهند بلکه همواره حامل پیامی مشخص هستند؛ اکنون که تنش‌ها با آمریکا بر سر تحولات خاورمیانه و اوکراین رو به افزایش است، چنین رویدادی معنای بیشتری پیدا می‌کند.

روزنامه حریت همچنین به دو قطبی سیاسی در داخل آمریکا اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که چنین حوادثی ممکن است بازتابی از افزایش تنش‌ها در جامعه باشد که در آن رقابت سیاسی به شکلی فزاینده تندتر می‌شود.

