دیدار وزیرخارجه و نخست وزیر قطر با وزیرخارجه قزاقستان
نخست وزیر و وزیرخارجه قطر با با وزیرخارجه قزاقستان دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، وزارت خارجه قطر امروز -یکشنبه- با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس از دیدار «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور با جناب «یرمک کوشاربایف»، وزیر خارجه جمهوری قزاقستان دیدار کرد.
طرفین در این دیدار، روابط دوجانبه و راههای حمایت و توسعه آنها را بررسی کردند. آنها همچنین در مورد تحولات منطقه، به ویژه تحولات مربوط به آتشبس میان جمهوی اسلامی ایران و ایالات متحده و تلاشهایی که با هدف کاهش تنش برای کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه انجام میشود، گفتوگو کردند.
مقام ارشد قطری در این دیدار بر لزوم واکنش مثبت همه طرفها به تلاشهای میانجیگری جاری، که راه را برای رسیدگی به ریشههای بحران از طریق روشهای مسالمتآمیز و گفتوگو هموار و منجر به توافق پایداری میشود که از تشدید مجدد تنش جلوگیری میکند، تاکید کرد.