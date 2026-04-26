به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی در خصوص پیامدهای جنگ علیه ایران اعلام کرد که حتی اگر تنگه هرمز به سرعت بازگشایی شود، با توجه به نیاز به راه اندازی دوباره زیرساخت‌ها، بازگرداندن کارگران و ایمن سازی نفتکش‌ها، بازگرداندن فعالیت میادین نفتی در کشورهای حوزه خلیج فارس به زمان زیادی نیاز دارد.



‌وال استریت ژورنال افزود که با آغاز جنگ طی چند روز هزاران چاه نفت در خاورمیانه بسته شد و با توجه به پیچیدگی‌های گسترده فنی و لجستیکی از سرگیری جریان انرژی ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد.

در گزارش وال استریت ژورنال آمده است که عراق در مقایسه با همسایگانش با چالش‌های بزرگتری روبرو است چراکه تولید آن از حدود ۴.۹ میلیون بشکه در روز در پیش از جنگ، به حدود ۱.۴ میلیون بشکه رسیده است.



