به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که «هاکان فیدان»، وزیر خارجه این کشور، در جریان یک تماس تلفنی با مذاکرات‌کنندگان آمریکایی، آخرین تحولات پیرامون مذاکرات ایران-آمریکا را مورد بررسی قرار داد.

ترکیه به عنوان میانجی دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده عمل کرده است.

آنکارا همچنین از آتش‌بس حمایت و اعلام کرده است که حملات ایالات متحده و رژیم اسرائیل به ایران که منجر به آغاز جنگ شد، نقض قوانین بین‌المللی است.

انتهای پیام/