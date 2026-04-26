دیدار و رایزنی عراقچی با سلطان عمان
وزیر امور خارجه با سلطان عمان دیدار و در رابطه با تحولات منطقه گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری عمان، «هیثم بن طارق»، سلطان عمان امروز -یکشنبه- با «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران در کاخ «البرکه»، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار طرفین آنها آخرین تحولات منطقه، تلاشهای میانجیگری و تلاشهایی که با هدف پایان دادن به درگیریها انجام میشود را مورد بحث قرار دادند.
سلطان عمان در این دیدار بر اهمیت اولویت دادن به گفتوگو و دیپلماسی در رسیدگی به مسائل در نمتیحه کمک به تحکیم صلح تاکید کرد.
وزیر امور خارجه نیز در این دیدار، طرف عمانی را از دیدگاه ایران در رابطه با تحولات منطقه مطلع کرد.
بر اساس گزارش خبر گزاری عمانف عراقچی همچنین از مواضع سلطنت عمان، در حمایت از تلاشها برای گفتوگو و ارتقای امنیت و ثبات در منطقه، به ویژه با توجه به چالشهای فعلی منطقهای، قدردانی کرد.