به گزارش الینا به نقل از بغداد الیوم، یک منبع آگاه امروز -یکشنبه- گفت که جلسه‌ای در سطح بالا در کاخ دولت در مرکز بغداد آغاز شده است و تعدادی از چهره‌ها و رهبران سیاسی در آن گرد هم آمده‌اند.

این منبع به بغداد الیوم گفت: «هدف این جلسه رسیدن به نتایج نهایی در مورد تعیین نخست‌وزیر بعدی و پایان دادن به بحث‌های جاری پیرامون سازوکار تعیین نخست‌وزیر در چارچوب هماهنگی است».

این منبع افزود: «افراد حاضر در جلسه هم اکنون در حال بررسی نقشه راهی برای غلبه بر بن‌بست سیاسی فعلی با ارائه راه‌حل‌ها و ابتکاراتی هستند که اجماع بر سر نامزدی مورد قبول نیروهای درون چارچوب را تضمین می‌کند».

انتهای پیام/