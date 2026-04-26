بغداد الیوم گزارش داد:

نشست عالی‌رتبه در بغداد برای بررسی راه‌حل‌های تعیین نخست‌وزیر بعدی

یک منبع آگاه از نشستی در کاخ دولت عراق برای بررسی راه‌حل‌های تعیین نخست‌وزیر بعدی این کشور خبر داد.

 

به گزارش الینا به نقل از بغداد الیوم، یک منبع آگاه امروز -یکشنبه- گفت که جلسه‌ای در سطح بالا در کاخ دولت در مرکز بغداد آغاز شده است و تعدادی از چهره‌ها و رهبران سیاسی در آن گرد هم آمده‌اند.

این منبع به بغداد الیوم گفت: «هدف این جلسه رسیدن به نتایج نهایی در مورد تعیین نخست‌وزیر بعدی و پایان دادن به بحث‌های جاری پیرامون سازوکار تعیین نخست‌وزیر در چارچوب هماهنگی است».

این منبع افزود: «افراد حاضر در جلسه هم اکنون در حال بررسی نقشه راهی برای غلبه بر بن‌بست سیاسی فعلی با ارائه راه‌حل‌ها و ابتکاراتی هستند که اجماع بر سر نامزدی مورد قبول نیروهای درون چارچوب را تضمین می‌کند».

 

