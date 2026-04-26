تیرانداز در ضیافت خبرنگاران در کاخ سفید چه کسی است؟
در حالی که تحقیقات درباره تیراندازی در مراسم کاخ سفید ادامه دارد، منابع آمریکایی هویت مظنون را «کول توماس آلن» اعلام کردهاند، اما انگیزه این اقدام همچنان نامشخص است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، حادثه تیراندازی در مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید، بار دیگر مسائل امنیتی در بالاترین سطوح سیاسی آمریکا را زیر ذرهبین برده است. رسانههای آمریکایی گزارش دادهاند فرد مظنون به این حمله، «کول توماس آلن»، ۳۱ ساله و اهل ایالت کالیفرنیا است؛ فردی که هنوز انگیزههای او بهطور رسمی اعلام نشده و تحقیقات درباره ابعاد این حادثه ادامه دارد.
این تیراندازی همزمان با حضور دونالد ترامپ در مراسم شام سالانه خبرنگاران کاخ سفید رخ داده است؛ مراسمی که در یکی از هتلهای واشنگتن برگزار میشد. در پی این حادثه، تیمهای امنیتی بهسرعت رئیسجمهور را از محل خارج کرده و تدابیر حفاظتی تشدید شد.
بر اساس اعلام مقامات امنیتی، فرد مهاجم در محدوده ورودی و بازرسی اصلی مراسم اقدام به تیراندازی کرده و یکی از نیروهای سرویس مخفی هدف قرار گرفته است؛ هرچند گزارشها حاکی است این مأمور از خطر جانی جدی نجات یافته است. همچنین اعلام شده که فرد مظنون بلافاصله بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته است.
نهادهای امنیتی آمریکا از جمله پلیس فدرال، تأکید کردهاند که بررسیها برای مشخص شدن انگیزه این اقدام ادامه دارد و هنوز اطلاعات دقیقی درباره پیشینه و اهداف احتمالی مهاجم منتشر نشده است. با این حال، برخی گزارشهای غیررسمی مدعیاند که وی در کالیفرنیا سکونت داشته و احتمالاً در حوزه آموزش فعالیت میکرده است؛ ادعایی که تاکنون از سوی منابع رسمی تأیید نشده است.
در همین حال، سرویس مخفی آمریکا اعلام کرده که دونالد ترامپ و همسرش در سلامت کامل هستند و تمامی افراد تحت حفاظت نیز در امنیت قرار دارند. این حادثه اگرچه به تلفات جدی منجر نشد، اما بار دیگر نگرانیها درباره آسیبپذیری امنیتی در رویدادهای مهم سیاسی آمریکا را برجسته کرده است.