حمله پهپادی ارتش اوکراین به منطقه بلگورود

ب‌ه گزارش ایلنا به نقل از تاس، فرماندار بلگورود‌ گزارش داد که ارتش اوکراین با پهپاد به مناطق گرایورونسکی و بلگورودسکی در منطقه بلگورود حمله کرد.

بنا به این گزارش، و دو غیرنظامی، از جمله یک پسر ۱۵ ساله، را زخمی کرد.

فرماندار بلگورود‌ اعلام کرد: «یک پهپاد در شهر گرایورون به یک خودروی سواری برخورد کرد. راننده زخمی شد. ‌در روستای نیکلسکوی از منطقه بلگورودسکی، یک پهپاد در پارکینگ یک مرکز تجاری منفجر شد. یک پسر ۱۵ ساله که در حین حمله در همان نزدیکی بود، از ناحیه شکم دچار جراحات ناشی از ترکش شد.»

