دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز:

تداوم جنگ ایران می‌تواند موجب فروپاشی ساختاری در تقاضای گاز شود

تداوم جنگ ایران می‌تواند موجب فروپاشی ساختاری در تقاضای گاز شود
دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز، اعلام کرد که اگر جنگ ایران ۶ ماه ادامه یابد، بی‌ثباتی کنونی در تقاضای گاز طبیعی ممکن است به فروپاشی ساختاری تبدیل شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «فیلیپ مشل‌بیلا»، دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز، اعلام کرد که اگر جنگ ایران ۶ ماه ادامه یابد، بی‌ثباتی کنونی در تقاضای گاز طبیعی ممکن است به فروپاشی ساختاری تبدیل شود.

این اظهارات در کنفرانس سرمایه گذاری در انرژی آفریقا در پاریس عنوان شد.

در ۹ آوریل رئیس اتحادیه جهانی گاز در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی العربی اعلام کرد که به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، جهان با بحران جدی در زنجیره تأمین انرژی مواجه شده است.

 

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
