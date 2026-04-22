به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اکسیوس گزارش داد که رئیس‌جمهور آمریکا فعلا برنامه‌ای برای از سرگیری جنگ ندارد.

اکسیوس، به نقل از منابع آگاه مدعی شد: «ترامپ معتقد است که از نظر نظامی به هر آنچه می‌توانسته دست یافته و می‌خواهد از این جنگ که به طور فزاینده‌ای نامحبوب می‌شود، عقب‌نشینی کند.»

اکسیوس، به نقل از منابع آگاه گزارش داد: «ترامپ تا زمانی که تمام گزینه‌های دیگر را امتحان نکرده باشد، جنگ را از سر نخواهد گرفت.»

انتهای پیام/