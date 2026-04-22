اکسیوس گزارش داد:
ترامپ فعلا برنامهای برای از سرگیری جنگ ندارد
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اکسیوس گزارش داد که رئیسجمهور آمریکا فعلا برنامهای برای از سرگیری جنگ ندارد.
اکسیوس، به نقل از منابع آگاه مدعی شد: «ترامپ معتقد است که از نظر نظامی به هر آنچه میتوانسته دست یافته و میخواهد از این جنگ که به طور فزایندهای نامحبوب میشود، عقبنشینی کند.»
اکسیوس، به نقل از منابع آگاه گزارش داد: «ترامپ تا زمانی که تمام گزینههای دیگر را امتحان نکرده باشد، جنگ را از سر نخواهد گرفت.»