به گزارش ایلنا، الجزیره گزارش داد که نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان از ارتباط خود با رئیس‌جمهور آمریکا استفاده کرده‌اند تا اطمینان حاصل کنند که هرگونه توافقی که در مورد آن مذاکره می‌کنند، پایدار و بادوام خواهد بود.

بنا به گزارش الجزیره، به توصیه آ‌ن‌ها بود که رئیس کاخ سفید نه تنها تصمیم گرفت آتش‌بس را تمدید کند، بلکه آن را بدون پایان مشخص نیز بگذارد، اساساً برای اینکه زمان بیشتری برای دیپلماسی فراهم شود.

بنا به گزارش این رسانه، آن‌ها نه تنها در آخرین تلاش خود درست قبل از غروب آتش‌بس، بلکه در تمام طول مسیر با هم در ارتباط بودند.

