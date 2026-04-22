خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

الجزیره گزارش داد:

تلاش‌های نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان برای دستیابی به توافقی پایدار میان تهران و واشنگتن
کد خبر : 1776671
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، الجزیره گزارش داد که نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان از ارتباط خود با رئیس‌جمهور آمریکا استفاده کرده‌اند تا اطمینان حاصل کنند که هرگونه توافقی که در مورد آن مذاکره می‌کنند، پایدار و بادوام خواهد بود.

بنا به گزارش الجزیره، به توصیه آ‌ن‌ها بود که رئیس کاخ سفید نه تنها تصمیم گرفت آتش‌بس را تمدید کند، بلکه آن را بدون پایان مشخص نیز بگذارد، اساساً برای اینکه زمان بیشتری برای دیپلماسی فراهم شود.

بنا به گزارش این رسانه، آن‌ها نه تنها در آخرین تلاش خود درست قبل از غروب آتش‌بس، بلکه در تمام طول مسیر با هم در ارتباط بودند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید