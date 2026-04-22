تمهیدات امنیتی در اسلام آباد برای مذاکرات احتمالی تهران-واشنگتن ادامه خواهد داشت
منابع آگاه از حفظ تمهیدات امنیتی در اسلامآباد خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع آگاه از حفظ تمهیدات امنیتی در اسلامآباد خبر داد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داد که رهبری سیاسی و نظامی در ۲۴ ساعت گذشته برای جلوگیری از شکست مذاکرات تلاش کردند.
خمقامات پاکستانی در این رابطه گزارش دادند: «مقامات پاکستانی در انتظار ورود دو هیئت، تمهیدات امنیتی را در اسلام آباد حفظ خواهند کرد.»