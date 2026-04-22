لغو ۲۰ هزار پرواز لوفتهانزا در پی انسداد تنگه هرمز
به گزارش ایلنا به نقل از یورو نیوز، شرکت هواپیمایی لوفتهانزا اعلام کرد در پی جهش سرسامآور قیمت سوخت جت و اختلال در زنجیره تامین انرژی، ۲۰ هزار پرواز خود را از برنامه تابستانی حذف میکند.
لوفتهانزا دو برابر شدن قیمت سوخت و تداوم انسداد تنگه هرمز را عامل اصلی این تصمیم معرفی کرده است. انسداد این آبراه راهبردی، تامین نفت از خاورمیانه را با بحران جدی روبرو کرده است.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی پیشتر هشدار داده بود که اروپا احتمالا تنها برای ۶ هفته دیگر ذخیره سوخت جت دارد.