به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع آگاه از تداوم تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای حل بحران خاورمیانه خبر داد.

یک منبع دولتی پاکستانی خبر داد که «شهباز شریف»، نخست‌وزیر این کشور امروز -چهارشنبه- با وزرای خارجه و کشور پاکستان دیدار خواهد کرد.

به گزارش الجزیره، این منبع پاکستانی به خبرنگار این پایگاه خبری گفت که این دیدار در راستای بررسی راه‌های متقاعد کردن طرف ایرانی برای بازگشت به مذاکرات انجام خواهد شد.

