به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آمریکایی و عراقی نوشت: دولت دونالد ترامپ ارسال محموله‌های دلاری به عراق را متوقف کرده و همچنین برنامه‌های همکاری امنیتی با ارتش این کشور را تعلیق کرده است؛ اقدامی که در چارچوب افزایش فشارها بر بغداد برای انحلال گروه‌های مسلح همپیمان با ایران ارزیابی می‌شود.

در این گزارش ادعایی آمده است که انتقال محموله‌ای شامل حدود ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس آمریکایی—که از درآمدهای فروش نفت عراق و از طریق حساب‌های این کشور در فدرال رزرو نیویورک تأمین می‌شود—به دستور مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا متوقف شده است. علت این تصمیم، نگرانی واشنگتن از نقش این گروه‌ها عنوان شده است.

در همین راستا، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که انتظار دارد دولت عراق اقدامات جدی برای انحلال گروه‌های مسلح همپیمان با ایران انجام دهد. این وزارتخانه تأکید کرده است که ناتوانی بغداد در جلوگیری از حملات این گروه‌ها، به‌طور مستقیم بر روابط دوجانبه تأثیر منفی خواهد گذاشت.

