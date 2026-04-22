گسترش عملیات دریایی آمریکا علیه ایران؛ فهرست مناطق مشمول اعلام شد
والاستریت ژورنال نوشت: عملیاتهای دریایی واشنگتن علیه ایران از محدوده خاورمیانه فراتر رفته و به مناطق دیگر نیز گسترش یافته است؛ اقدامی که میتواند سطح تنشهای دریایی را وارد مرحله جدیدی کند.
به گزارش ایلنا، روزنامه واشنگتنپست نوشت: مقامات آمریکایی اعلام کردهاند که عملیاتهای دریایی ارتش آمریکا علیه ایران گسترش یافته و دیگر محدود به منطقه خاورمیانه نیست و مناطق خارج از این محدوده را نیز در بر میگیرد.
به گفته یکی از مقامات آمریکایی، واشنگتن در روزهای آینده درباره اقدامات بعدی علیه کشتی «تیفانی» و خدمه آن تصمیمگیری خواهد کرد.
در همین حال، وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده است که نیروهای این کشور شب گذشته در آبهای بینالمللی در منطقه اقیانوسهای هند و آرام، به کشتی «تیفانی» که در فهرست تحریمها قرار دارد، یورش بردهاند.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که با تمدید آتشبس و همزمانی آن با بنبست در روند مذاکرات، نگرانیها درباره احتمال تشدید تنشها در منطقه افزایش یافته است.