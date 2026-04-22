به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، بامداد چهارشنبه از ارائه درخواست بودجه‌ای بی‌سابقه برای سال مالی ۲۰۲۷ خبر داد؛ بودجه‌ای که به گفته مقام‌های این کشور، با رقم ۱.۵ تریلیون دلار، بزرگ‌ترین در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام پنتاگون، بخش قابل‌توجهی از این بودجه—بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار—به توسعه توانمندی‌های نظامی و خرید سامانه‌های تسلیحاتی اختصاص خواهد یافت؛ اقدامی که نشان‌دهنده تمرکز فزاینده واشنگتن بر تقویت قدرت سخت و حفظ برتری نظامی خود در جهان است.

این طرح شامل سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌هایی نظیر پهپادها، توانمندی‌های فضایی و توسعه ناوگان دریایی است. همچنین، بازسازی زیرساخت‌های نظامی، بهبود شرایط زیستی نیروهای نظامی و افزایش حقوق آن‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

در همین راستا، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با تأکید بر رویکرد تهاجمی‌تر دولت دونالد ترامپ، اعلام کرد: «ما در حال اجرای تعهد رئیس‌جمهور برای گسترش سلطه نظامی آمریکا در دهه‌های آینده هستیم.» وی با انتقاد از دولت‌های پیشین، مدعی شد که «در سال‌های گذشته به ارتش بی‌توجهی شده، در حالی که رقبا و دشمنان آمریکا قدرتمندتر شده‌اند.»

از سوی دیگر، جولز دبلیو هیرست سوم، مقام ارشد مالی پنتاگون، این بودجه را «سرمایه‌گذاری تاریخی» توصیف کرد و از افزایش ۴۲ درصدی آن نسبت به سال گذشته خبر داد. به گفته وی، این افزایش با هدف تقویت صنایع دفاعی، گسترش تولید تسلیحات و پشتیبانی از زنجیره تأمین نظامی، به‌ویژه با مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط، صورت می‌گیرد.

این بودجه کلان را می‌توان نشانه‌ای از تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی و تلاش آمریکا برای تثبیت برتری نظامی خود دانست؛ رویکردی که منتقدان آن را عاملی در جهت افزایش تنش‌های بین‌المللی و گسترش مسابقه تسلیحاتی ارزیابی می‌کنند.

انتهای پیام/