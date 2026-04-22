خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام نخست‌وزیر پاکستان به ترامپ بعد از تمدید آتش‌بس با ایران

کد خبر : 1776420
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر پاکستان، بامداد امروز چهارشنبه در پی اعلام تمدید آتش‌بس با ایران از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، پیامی برای او ارسال کرد.

به گزارش ایلنا، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «از جانب خود و به نمایندگی از فیلدمارشال عاصم منیر، صمیمانه‌ترین قدردانی و سپاس خود را از رئیس‌جمهور ترامپ بابت پذیرش سخاوتمندانه درخواست ما برای تمدید آتش‌بس ابراز می‌کنم تا تلاش‌های دیپلماتیک جاری بتواند مسیر خود را طی کند.»

وی تأکید کرد که پاکستان با اتکا به فضای اعتماد و اطمینان ایجادشده، به تلاش‌های صادقانه خود برای دستیابی به یک راه‌حل مذاکره‌ای ادامه خواهد داد.

شریف در پایان ابراز امیدواری کرد که طرفین به آتش‌بس پایبند بمانند و در دور دوم مذاکرات واشنگتن و تهران در اسلام‌آباد به یک توافق صلح جامع دست یابند تا این درگیری به‌طور کامل پایان یابد.

این در حالی است که ایران هرگونه درخواست برای تمدید آتش‌بس با ایالات متحده را رد کرده و اقدام ترامپ را «تصمیمی یک‌جانبه» دانسته است.

ترامپ نیز بامداد چهارشنبه اعلام کرد که آتش‌بس با ایران را تا زمان ارائه پیشنهاد از سوی تهران و پایان یافتن مذاکرات، به هر شکل ممکن، تمدید خواهد کرد.

او همچنین از صدور دستور به نیروهای مسلح آمریکا برای ادامه محاصره و حفظ آمادگی کامل جهت اقدام احتمالی خبر داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید