به گزارش ایلنا، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «از جانب خود و به نمایندگی از فیلدمارشال عاصم منیر، صمیمانه‌ترین قدردانی و سپاس خود را از رئیس‌جمهور ترامپ بابت پذیرش سخاوتمندانه درخواست ما برای تمدید آتش‌بس ابراز می‌کنم تا تلاش‌های دیپلماتیک جاری بتواند مسیر خود را طی کند.»

وی تأکید کرد که پاکستان با اتکا به فضای اعتماد و اطمینان ایجادشده، به تلاش‌های صادقانه خود برای دستیابی به یک راه‌حل مذاکره‌ای ادامه خواهد داد.

شریف در پایان ابراز امیدواری کرد که طرفین به آتش‌بس پایبند بمانند و در دور دوم مذاکرات واشنگتن و تهران در اسلام‌آباد به یک توافق صلح جامع دست یابند تا این درگیری به‌طور کامل پایان یابد.

این در حالی است که ایران هرگونه درخواست برای تمدید آتش‌بس با ایالات متحده را رد کرده و اقدام ترامپ را «تصمیمی یک‌جانبه» دانسته است.

ترامپ نیز بامداد چهارشنبه اعلام کرد که آتش‌بس با ایران را تا زمان ارائه پیشنهاد از سوی تهران و پایان یافتن مذاکرات، به هر شکل ممکن، تمدید خواهد کرد.

او همچنین از صدور دستور به نیروهای مسلح آمریکا برای ادامه محاصره و حفظ آمادگی کامل جهت اقدام احتمالی خبر داد.