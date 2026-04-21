بحران سیاسی برای ترامپ؛ جنگ با ایران به کابوس انتخاباتی جمهوریخواهان تبدیل شد
گزارشهای رسانهای در آمریکا از افزایش پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ مرتبط با ایران برای دولت دونالد ترامپ حکایت دارد؛ پیامدهایی که همزمان با نزدیک شدن به انتخابات داخلی، به یکی از محورهای اصلی جدال سیاسی در واشنگتن تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، نشریه هیل نوشت: جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تبعات آن، موقعیت سیاسی دونالد ترامپ را با چالش جدی روبهرو کرده و نشانههایی از کاهش حمایت افکار عمومی نسبت به عملکرد او دیده میشود؛ موضوعی که بهسادگی قابل ترمیم نخواهد بود.
در همین حال، فضای سیاسی داخل کاخ سفید نیز تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته و نشستهایی میان تیم ریاستجمهوری و استراتژیستهای حزب جمهوریخواه برای بررسی وضعیت انتخابات میاندورهای برگزار شده است؛ انتخاباتی که اکنون با پیچیدگیهای بیشتری نسبت به گذشته روبهرو شده است.
در بُعد اقتصادی نیز، آثار جنگ بر بازار انرژی به یکی از موضوعات حساس در داخل آمریکا تبدیل شده است. افزایش قیمت سوخت و نوسانات بازار نفت، بهویژه در پی اختلالات ایجادشده در مسیرهای حیاتی انرژی، فشار مضاعفی بر اقتصاد آمریکا وارد کرده و به موضوعی بحثبرانگیز در فضای سیاسی این کشور بدل شده است.
بر اساس این گزارش، هرچند ترامپ و برخی نزدیکانش تلاش دارند از دستاوردهای نظامی سخن بگویند، اما منتقدان با اشاره به پیامدهای اقتصادی و نارضایتی عمومی، روایت متفاوتی از نتایج این درگیری ارائه میکنند.
نظرسنجیهای جدید نیز از کاهش سطح رضایت از عملکرد دولت حکایت دارد و نشان میدهد بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا نسبت به نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای آن در منطقه دیدگاه انتقادی دارند.
در چنین فضایی، شکاف سیاسی در آمریکا درباره ادامه یا پایان درگیریها عمیقتر شده و جنگ ایران به یکی از محورهای اصلی رقابت انتخاباتی میان دو حزب تبدیل شده است؛ موضوعی که میتواند در ماههای آینده بر معادلات سیاسی واشنگتن اثرگذار باشد.