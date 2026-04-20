ترامپ توصیه عاصم منیر درباره محاصره تنگه هرمز را تکذیب کرد

رئیس‌جمهور آمریکا خبرها درباره توصیه فرمانده ارتش پاکستان درباره محاصره تنگه هرمز را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس‌جمهور آمریکا خبرها درباره توصیه فرمانده ارتش پاکستان درباره محاصره تنگه هرمز را تکذیب کرد. 

بنا به گزارش هیل، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «من با ارزیابی وزیر انرژی امریکا در این خصوص که قیمت گاز تا سال آتی ممکن است کاهش نیابد، موافق نیستم.»

وی افزود: «عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان درباره محاصره بنادر ایران، هیچ توصیه‌ای نکرده است.»

پیشتر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی پاکستانی گزارش داد که فرمانده ارتش این کشور با رئیس جمهور آمریکا گفت‌وگو کرده است.

به گزارش رویترز فرمانده ارتش در این تماس اظهار داشت که انسداد تنگه هرمز مانعی برای مذاکرات است و رئیس‌جمهور آمریکا نیز در این تماس گفت که توصیه وی را در نظر خواهد گرفت و آن را بررسی می‌کند.

